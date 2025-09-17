Revisada a la baja la inflación en la eurozona en agosto, a un 2%

La inflación en la eurozona se mantuvo estable en agosto, en un 2% interanual, según una revisión publicada este miércoles por la agencia de estadísticas Eurostat, que recortó una décima el dato inicial.

La revisión de la cifra publicada el 2 de septiembre se debió a que la caída de los precios de la energía fue del 2% en agosto, una décima más de lo inicialmente indicado.

El dato de agosto, idéntico al de julio, continúa así dentro del objetivo macroeconómico del Banco Central Europeo de tener una inflación de en torno al 2% en los 20 países de la moneda común.