SBP: cartera de crédito se consolida como principal activo bancario

PEXELS | Dólares de distintas denominaciones.
Redacción Metro Libre
30 de octubre de 2025

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), informó que el Centro Bancario Internacional (CBI) cerró el tercer trimestre de 2025 con resultados que evidencian fortaleza estructural y estabilidad financiera, pese a un entorno global desafiante. Aunque los márgenes financieros se han reducido, la rentabilidad del sistema bancario se mantiene firme, apoyada en una gestión de riesgos efectiva y una amplia diversificación geográfica.

Según la SBP, la cartera de crédito continúa siendo el principal activo del sistema, con una participación del 63% sobre el total. El crédito local ascendió a USD 64,610 millones, con un crecimiento moderado de 1.2%, mientras que el crédito internacional mantiene un comportamiento dinámico, con un aumento de 14.8%, impulsado principalmente por operaciones en la región latinoamericana.

Por su parte, los depósitos totales sumaron USD 113,851.9 millones, un incremento de 6.1% respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento fue liderado por los depósitos externos (+10.6%), que representan 40.6% del total. Los depósitos a plazo explicaron más del 80% del aumento, consolidándose como la principal fuente estructural de fondeo, mientras que los depósitos a la vista y de ahorro también mostraron un notable dinamismo.

En un comunicado explicaron que, en materia de liquidez y solvencia, los bancos de la plaza mantienen una posición sólida. Al cierre de septiembre de 2025, el Índice de Liquidez Legal se situó en 52.5%, con cumplimiento sostenido de los estándares regulatorios de Basilea.

Por su parte, el Índice de Adecuación de Capital (IAC) alcanzó 15.78%, reflejando una posición patrimonial sólida y prudente, que refuerza la capacidad del sistema para afrontar posibles choques externos.

La SBP detalló que “el activo total del CBI ascendió a USD 158,793.7 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 4.7%. La expansión fue impulsada por la cartera crediticia neta, que aumentó 6.1%, especialmente en el segmento de créditos externos (+14.9%)”. Explicaron que los depósitos también registraron un incremento de 6.1%, con un componente externo que representa el 40.6% del total, mientras que las inversiones netas crecieron 3.8%, concentrándose principalmente en instrumentos internos.

En cuanto a resultados operativos, la utilidad neta acumulada del Centro Bancario Internacional (CBI) fue de USD 2,228.7 millones, una leve disminución de 2.4% frente al año anterior, atribuible a la compresión de márgenes y al incremento de gastos operativos.

El regulador bancario concluyó que “el CBI mantiene fundamentos sólidos de liquidez, capital y rentabilidad, que reflejan su capacidad para enfrentar un entorno financiero retador”.

