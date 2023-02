$!Sector exportador sigue creciendo

El presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), Víctor Pérez III, indicó que el sector exportador mantiene un desempeño positivo y está en pleno crecimiento, ya que se ha elevado la oferta exportable en los distintos mercados.

Pérez señaló que “ya estamos rompiendo las barreras de los mil millones de dólares” en las exportaciones no cobre más las de zonas francas “lo cual es una excelente noticia para el país, ya que ya no estamos exportando cientos de millones, si no miles de millones y eso es algo digno de celebrar”.

Pérez explicó que entre los principales rubros que se envían a otros países están el cobre, banano, material reciclado, madera y ahora el camarón. Detalló que ahora se está incursionando en el envío por ejemplo de pintura especializada para las calles, cemento “lo cual es buen indicativo por lo que nos dice que estamos incrementando la oferta exportable”.

El líder de APEX informó que los principales de destinos de los productos nacionales son: Estados Unidos, Europa, China e India.

Detalló que “se están enviando productos industriales al Caribe, también a algunos países como México, Colombia y EEUU. Tenemos el caso del aceite de palma que tiene gran potencial en EEUU”.

Añadió que en el Caribe hay una oportunidad importante con los productos fermentados. Para Pérez, uno de los mayores retos para poder seguir avanzando es la digitalización para que los trámites se hagan de manera rápida.

Pérez manifestó que “en la medida que Panamá exporte más, se cree más infraestructura, más capacidad instalada, eso reduce los costos unitarios de producción, eso nos hace más competitivos en el mercado internacional y baja el costo de los productos en mercado local eso es importante para amortiguar el tema de costos de vida, inflacionario y demás”.