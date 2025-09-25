Sector turismo impactado por desarrollo de Premios Juventud

El sector turístico de Panamá se ha visto beneficiado con la realización de los Premios Juventud 2025, ya que ha aumentado la llegada de turistas, la ocupación hotelera en la ciudad y el movimiento en comercios, restaurantes y transporte, así lo explicaron empresarios y autoridades.

Desde la semana pasada, han llegado al país promotores, artistas, presentadores y turistas, lo que representa una oportunidad para mostrar al mundo la oferta turística del país.

Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), señaló que “este evento ha generado un notable impulso en el turismo, hay varios hoteles en la ciudad capital que durante estos días van a estar en su máxima capacidad, en cifras arriba del 70% y 80% de ocupación”.

En tanto, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, indicó que “esta es una oportunidad de oro que nos ayuda a posicionarnos no solamente en el tema del espectáculo, sino también para mostrar nuestra cultura, nuestra biodiversidad y todo lo que Panamá tiene que ofrecer”.

Por su parte, Jorge Correa, subadministrador de la ATP, detalló que “no tenemos una cantidad de cuántos turistas van a estar en Panamá para este evento, pero sabemos que son más de 60 artistas, cada uno con su grupo, estamos hablando de que un grupo puede tener en promedio 20 personas. Esto permea en todo lo que es la hotelería, restaurantes, bares, discotecas y atracciones”.

Correa agregó que, “llevamos dos meses de inversión, que fue la preparación del evento, el gran día, y después de ahí tenemos seis meses más donde vamos a estar promocionando al país por medio de Univisión y Televisa, en donde vamos a estar invirtiendo en pautas que están valorizadas en más de $30 millones”.

Concluyó que, en el tema de ofertas turísticas, “Panamá lo tiene todo, ofrecemos todas nuestras provincias, lo que es Bocas del Toro, Isla Colón, Boquete, Tierras Altas, Santa Catalina, Pedasí, Portobelo, Taboga. Todos estos lugares se les están ofreciendo a nuestros visitantes para que puedan conocer el país y llevarse una muy buena impresión”.