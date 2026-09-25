SED 2026 reúne a más de 300 personas y reafirma importancia del servicio al cliente en Panamá

Más de 300 personas se dieron cita en el Congreso SED 2026, un encuentro que puso nuevamente sobre la mesa uno de los temas que continúa generando conversación entre empresas, instituciones y consumidores: la calidad del servicio al cliente en Panamá.

Durante dos jornadas, ejecutivos, líderes de equipos, profesionales y representantes de diferentes organizaciones compartieron un espacio dedicado a analizar el servicio desde una perspectiva mucho más amplia que la atención al cliente.

Liderazgo, comunicación, indicadores, manejo de crisis y la responsabilidad de cada persona dentro de la experiencia fueron parte de una agenda que combinó conocimiento, reflexión y situaciones de la vida real.

El programa reunió a Fausto Recinos, Rigoberto Sorto, Adriana Caicedo y Manuel Hidalgo, cuatro expositores que abordaron el servicio desde diferentes perspectivas y especialidades, pero con un hilo conductor común: para mejorar la experiencia del cliente es necesario trabajar primero en las organizaciones y en las personas que las conforman.