Seis instituciones públicas habilitan pagos a través de la plataforma Yappy

A partir de hoy, se podrán realizar pagos de trámites y servicios públicos mediante Yappy, tras concretarse una alianza con Caja de Ahorros con el objetivo de modernizar la relación entre ciudadanos y el Estado. Se detalló que la medida beneficiará a los más de 650 mil clientes de Caja de Ahorros y a los 1.6 millones de usuarios de Yappy.

Las primeras instituciones en habilitar este servicio son: Alcaldía de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (IMFRE), Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Ministerio de Ambiente y Alcaldía de San Miguelito.

El gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, destacó que esta iniciativa busca agilizar trámites y reducir filas.

“Estamos marcando un hito en la modernización del país. Lo que antes tomaba tiempo y filas, ahora se resuelve en segundos desde el celular. Iniciamos con seis instituciones y pronto serán muchas más porque nuestra misión en Caja de Ahorros es poner la banca pública al servicio de la gente, con soluciones seguras, prácticas y que transforman la manera en que los panameños se relacionan con el Estado”, afirmó.

Los usuarios deberán escanear un código QR generado por cada institución, con lo cual el monto se transfiere de forma inmediata y los fondos se acreditan de manera automática a la cuenta institucional. Esto elimina el uso de efectivo, cheques o formularios físicos.

Según Caja de Ahorros, la integración con Yappy se ampliará a más entidades gubernamentales de forma progresiva.