Servicios marítimos de COSCO Shipping Lines quedan suspendidos en Balboa

La empresa naviera COSCO Shipping Lines (Panama) Inc. anunció la suspensión de sus servicios marítimos desde el Puerto de Balboa, según un comunicado emitido el 10 de marzo desde Colón.

De acuerdo con la nota, la decisión implica que ya no habrá movimientos de buques en esa terminal. “No contaremos con salidas o arribos en Puerto de Balboa”, señala el documento, que también indica que la medida aplica a las operaciones de COSCO y de la naviera asociada OOCL.

La empresa informó además que las reservas de carga ya confirmadas serán canceladas. “Los Bookings ya confirmados serán cancelados, por favor contactar a su vendedor para conocer las opciones disponibles”, detalla el comunicado.

Sin embargo, la compañía aclaró que la entrega de documentos de importación continuará realizándose sin cambios. “Los release de imports serán entregados con normalidad”, indicó la naviera.

En cuanto a la logística de contenedores, COSCO explicó que las unidades vacías deberán ser devueltas únicamente en el Manzanillo International Terminal o en el Colón Container Terminal, ya que “no se recibirán unidades en Balboa”.

Finalmente, la empresa recomendó a sus clientes realizar ajustes en sus operaciones logísticas para evitar retrasos. “Sugerimos realizar los ajustes pertinentes para evitar retrasos y contratiempos en sus logísticas”, concluye el comunicado.