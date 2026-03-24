Sistema insostenible sin un paliativo real

La presión por el alza de los combustibles ha llevado al sector transporte a un punto crítico. Mientras los gremios de Panamá Oeste y Chiriquí exigen ajustes inmediatos a las tarifas para garantizar su subsistencia, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) intenta frenar el incremento mediante una mesa de diálogo que busca alternativas técnicas.

Jorge Dimas, presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), reveló que “las afectaciones son totales, porque con este aumento del combustible no podemos hacer la operación debida. Algunos compañeros han decidido no prestar el servicio porque lo que se recauda solo es para el diésel. Pedimos la revisión de la tarifa y que se ataque la piratería, ayer nos reunimos con el director de la ATTT y estamos esperando respuesta. Un bus tipo ‘nevera’ que usaba en diésel $180 (en cuatro vueltas) ahora está gastando $235”.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, dijo que iniciarían un ciclo de conversaciones sobre el alza en los costos operativos del sector debido al incremento del combustible y pidió una semana de análisis y diálogo.