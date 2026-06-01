“Socks Dont Suckks”, negocio de medias y camisas personalizadas de animales y personas

David Solís, un emprendedor de 35 años, encontró en la pandemia de Covid-19 una oportunidad para crear “Socks Dont Suckks”, un negocio dedicado a la elaboración de medias y camisas personalizadas con imágenes de personas, mascotas y momentos especiales.

El emprendedor relató que la idea nació en junio de 2020, en medio de la crisis sanitaria. “No tenía realmente la intención de emprender, pero el tiempo libre en pandemia hizo que pudiera encaminar y ejecutar bien este proyecto”.

Solís explicó que “todo comenzó cuando el nombre ‘Socks Dont Suckks’ llegó a mi mente y el juego de palabras se me quedó grabado”. Agregó que “en Estados Unidos ya existía el concepto de medias personalizadas, pero en Panamá no, y ahí vi la oportunidad”.

El emprendedor comentó que “el negocio consiste en plasmar fotografías de mascotas, parejas, familiares o cualquier imagen especial en medias personalizadas, creando así un regalo original y llamativo”.

Solís detalló que “el proceso de confección es manual y digital, aunque el 75% del trabajo lo realizo con mis propias manos”. Añadió que “utilizo impresoras y programas de diseño como Photoshop”.

El propietario del negocio reveló que el precio de sus productos va desde los B/.18.00. Estas se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @socksdontsuckks.