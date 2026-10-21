$!“Subsidios y financiamiento” para reconstruir zonas afectadas por el sismo

Contar con un diagnóstico de las pérdidas económicas y daños en infraestructura, recuperar caminos de producción, brindar subsidios y financiamiento no reembolsable a productores y negocios afectados son algunas de las propuestas que economistas plantean para reconstruir las zonas impactadas por el sismo registrado el 9 de octubre.

El economista Roger Durán, dijo que “la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto requiere un plan integral que cuente con un diagnóstico confiable de las pérdidas y afectaciones por comunidad y actividad económica, clasificándolas según su gravedad y prioridad. Esto permitirá dirigir los recursos hacia las necesidades más urgentes”.

Durán comentó que “en el ámbito económico, se necesitan programas de apoyo a productores y negocios afectados, incluyendo financiamiento especial, periodos de gracia, reestructuración de préstamos y recuperación de cultivos, ganado e inventarios. Estas medidas deben contribuir también a mantener los empleos existentes”.

En tanto, el especialista Raúl Moreira, señaló que “me parecen correctas las opciones que se ofrecen para la reconstrucción de las viviendas; adicionalmente, se debieran proponer alternativas de financiamiento para la reconstrucción de infraestructura económica, idealmente con fondos no reembolsables para las pymes”.

Moreira detalló que “para compensar la parte de los empleos perdidos, se debiera ocupar la mayor cantidad de personas lugareñas en las tareas de reconstrucción, hasta que las empresas se repongan”.

El economista Eric Molino detalló que “tenemos que empezar a hablar de los fondos que se pondrán a disposición de los productores y micro y pequeños empresarios que necesitan reconstruir sus comercios, mediante préstamos blandos a largo plazo o fondos no reembolsables para la adquisición de equipos”.

Por su parte, el economista Patricio Bosquez manifestó que “para reconstruir las zonas afectadas se requiere mayor presencia del Estado y financiamientos bancarios a mediano y largo plazo”. Además, planteó “otorgar subsidios a productores y pequeños negocios para recuperar su inversión, reactivar la economía y generar empleo”.