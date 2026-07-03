Suspenden acceso al Registro de Beneficiarios Finales tras alerta de ciberseguridad

La Superintendencia de Sujetos no Financieros informó que suspendió de forma temporal el acceso al Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales (RUBF), luego de detectar una alerta de ciberseguridad que motivó la activación de sus protocolos de protección.

Según la entidad, la decisión fue adoptada como una medida preventiva mientras se desarrollan las verificaciones técnicas necesarias para determinar el alcance de la alerta y garantizar la seguridad de la plataforma.

Las evaluaciones se realizan en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y los equipos de ciberseguridad de las instituciones involucradas.

El RUBF es la plataforma donde se registra la información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras legales, como parte de las medidas de transparencia y prevención del blanqueo de capitales.

La Superintendencia indicó que el servicio será restablecido una vez concluyan las revisiones técnicas y se confirme que la plataforma puede operar bajo las condiciones de seguridad requeridas.

Aunque la entidad no precisó si la alerta está relacionada con un intento de acceso no autorizado, un ataque informático o una vulnerabilidad detectada durante el monitoreo, aseguró que la suspensión responde a la aplicación de los protocolos establecidos para proteger la integridad de los sistemas y la confidencialidad de la información almacenada.

Hasta el momento, la Superintendencia no ha informado si se registró una afectación a los datos contenidos en el sistema ni ha establecido una fecha para la reanudación del servicio.