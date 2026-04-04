Técnicos agroindustriales se capacitan en etiquetado nutricional

La Dirección Nacional de Agroindustrias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que llevó a cabo una capacitación especializada en tablas nutricionales y etiquetado de alimentos, dirigida a 23 técnicos del sector agroindustrial provenientes de Veraguas, Coclé, Colón, Panamá y Panamá Oeste, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas en distintas regiones del país.

El MIDA, a través de una nota de prensa indicó que la jornada se realizó en el Espacio del Emprendedor de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), ubicado en la Cinta Costera, un punto clave para el impulso del emprendimiento y la formación técnica en Panamá.

Asimismo señaló que, durante la actividad, que contó con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se abordaron temas fundamentales relacionados con la elaboración e interpretación de tablas nutricionales, así como el cumplimiento de los requisitos regulatorios vigentes. La capacitación se desarrolló en coordinación con el Ministerio de Salud de Panamá, entidad responsable de velar por las normativas en materia de etiquetado de alimentos.

Igualmente la entidad agropecuaria detalló que entre los contenidos destacados se incluyeron la correcta declaración de nutrientes, la importancia de brindar información clara y veraz al consumidor, y el uso de herramientas técnicas como las tablas de composición de alimentos del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, esenciales para el análisis nutricional en la región.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la actualización constante en etiquetado nutricional resulta clave para fortalecer el sector agroindustrial, ya que permite mejorar la calidad de los productos, garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias y proteger la salud de los consumidores.

El MIDA enfatizó que el dominio de estas herramientas contribuye a incrementar la competitividad del sector, facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales y promover una mayor transparencia en la información alimentaria.

La participación de técnicos de diversas provincias refleja el creciente interés en fortalecer conocimientos en áreas estratégicas para el desarrollo de una agroindustria más competitiva, responsable y alineada con las exigencias sanitarias actuales, destacó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.