Temporada de cruceros comienza en canal de Panamá con proyecciones a la baja

El buque Queen Elizabeth inauguró este jueves la temporada de cruceros en el canal de Panamá, cuyas proyecciones apuntan a la baja.

Con cientos de turistas agolpados en la cubierta y en los balcones de los camarotes, el transatlántico de casi 300 metros de eslora cruzó las centenarias esclusas de Miraflores, próximas al Pacífico, rumbo al Caribe.

“Esperamos cerca de 195 tránsitos, es una temporada positiva para nosotros”, porque “hay una demanda potencial muy importante”, dijo a la AFP Albano Aguilar, especialista en Análisis de Mercado y Pronósticos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Sin embargo, ese número de tránsitos previsto es menor a los 214 de la pasada temporada.

“Tenemos un volumen menor, pero esto se debe principalmente a la presión que están teniendo las empresas y las corporaciones de cruceros por ser mucho más eficientes en el uso de los recursos”, afirmó Aguilar.

El canal de Panamá, de 80 kilómetros, conecta los Océanos Pacífico y Atlántico, en una travesía que dura unas ocho horas, ahorrando a las embarcaciones miles de kilómetros por no tener que navegar por el Estrecho de Magallanes.

Durante el anterior año fiscal (del 1 de octubre de 2024 al pasado 30 de septiembre) pasaron por la ruta panameña 13.404 embarcaciones.

En ese período el canal ingresó 5.700 millones de dólares por peajes y la venta de otros servicios, de los cuales unos 70 millones fueron por el paso de cruceros.

Pero ahora, según Aguilar, las compañías del sector están ofreciendo itinerarios más cortos, de entre uno y siete días, sin pasar por el canal.

Las empresas “están prefiriendo utilizar tramos o itinerarios más pequeños”, pero “esperamos que una vez que los mercados se ajusten nosotros podamos empezar a recibir mayor cantidad de cruceros”, indicó Aguilar.

Un crucero pequeño que utiliza las esclusas abiertas en 1914 paga unos 350.000 dólares de peaje, mientras que los cruceros más grandes pagan medio millón de dólares por usar las enormes esclusas inauguradas en 2016.

El Queen Elizabeth, de casco azul oscuro y con capacidad para unos 2.000 pasajeros, visitará algunas islas del Caribe antes de llegar a Miami, tras salir de Seattle (en la costa oeste de Estados Unidos).

Algunos pasajeros grababan con sus teléfonos celulares durante el cruce de las esclusas de Miraflores, mientras otros saludaban con la mano a los turistas que observaban desde el centro de visitantes.