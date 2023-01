Tigo invertirá más de 100 millones en 2023

La compañía de telecomunicación Tigo en cuatro años ha invertido en el país unos $475 millones en infraestructura, modernización y expansión de las redes del país y proyecta invertir más de $100 millones adicionales este año como parte de su estrategia de modernización y expansión. Marcelo Benítez, gerente general de Tigo Panamá afirmó que “la inversión de los 100 millones de dólares viene en respuesta a la demanda de los panameños de tener un mejor servicio de internet y tener cobertura en lugares donde hoy no hay internet; es por eso que trabajamos en dos áreas. En mejorar la infraestructura de las autopistas digitales actuales ampliando carriles y llevando esas autopistas a otras latitudes”. El empresario dijo “nosotros creemos en Panamá y en el largo plazo, no tenemos duda de que Panamá va hacer un país que va a seguir creciendo, no solamente económicamente, también en términos de talento panameño”.