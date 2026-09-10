Tocumen proyecta B/. 225.6 millones en inversiones para responder al crecimiento del tráfico aéreo

El Aeropuerto Internacional de Tocumen presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su anteproyecto para 2027 por B/. 526.5 millones. De ese total, B/. 225.6 millones se destinarán a inversión, lo que representa un aumento del 103 % frente a los B/. 111.1 millones de 2026, con el objetivo de ampliar y modernizar la infraestructura aeroportuaria para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo.

El gerente general, José Ruiz Blanco, explicó que el incremento responde a la proyección de pasajeros, pues Tocumen estima cerrar 2026 con 23.1 millones de usuarios y alcanzar los 25.4 millones en 2027, un incremento cercano al 11 %. Para el próximo año se proyectan B/. 398.1 millones en ingresos corrientes, provenientes en un 64 % de actividades aeronáuticas y en un 36 % de no aeronáuticas. Al 31 de julio de 2026, la empresa ya había recaudado B/. 212.1 millones, cifra equivalente al 99 % de lo programado y respaldada por el sólido desempeño del tráfico de viajeros.

Entre los proyectos prioritarios destaca el Muelle Sur, con un precio de referencia de B/. 208.75 millones para la incorporación de 10 nuevas puertas de contacto; la ampliación integral del campo de vuelo por B/. 98 millones, que incluye la mejora de pistas, calles de rodaje y ocho posiciones remotas; así como la modernización de la Terminal 1 por B/. 22.2 millones. A estas obras se suman la rehabilitación de las dos pistas y calles de rodaje, que cuenta con una asignación de B/. 56.9 millones y registra un avance del 75 %, además de B/. 12 millones destinados a las fases 4 y 5 del sistema de manejo de equipaje. En conjunto, 12 proyectos estratégicos concentran B/. 143.2 millones, cifra que representa el 63 % del plan de inversión.

Con 93 destinos en América y Europa operados por 15 aerolíneas de pasajeros y 15 de carga, Tocumen se consolida como el principal centro de conexiones de la región. El presupuesto contempla adicionalmente B/. 13.5 millones para 11 proyectos en aeropuertos regionales y un portafolio de 86 obras bajo la administración de Tocumen S.A. La propuesta busca preparar a la terminal aérea para una nueva etapa de expansión, fortalecer la seguridad, la tecnología y los servicios, así como preservar la sostenibilidad financiera de sus operaciones.