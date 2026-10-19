Tocumen supera los 17,8 millones de pasajeros hasta septiembre

ML | El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 17.8 millones de pasajeros entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2025. Al sumar a los infantes menores de dos años, incorporados formalmente a las estadísticas desde enero, la cifra total asciende a 17.9 millones. Tan solo en septiembre se registraron 1.96 millones de pasajeros. De ese total, el 77% (1.5 millones) correspondió a viajeros en tránsito, un dato que reafirma su función de “hub” internacional. El promedio diario se situó en 65,421 viajeros, con los picos más altos de tráfico los días domingo, lunes y viernes.

Por su parte, las operaciones aéreas crecieron un 11% en estos nueve meses, sumando 136,593 aterrizajes y despegues.

El 90% correspondieron a vuelos comerciales, el 6% a transporte de carga y el 3% a aviación general.

Durante septiembre operaron en la terminal 14 aerolíneas de pasajeros y 16 de carga, conectando con 92 destinos internacionales. Los mercados con mayor volumen de pasajeros fueron Bogotá (893,293), Miami (707,764), Punta Cana (658,489), San José (650,725) y Medellín (622,450).

En el segmento logístico, la carga movilizada creció un 8%, alcanzando 194,040 toneladas acumuladas en el año y 22,714 toneladas en el mes de septiembre.

“El crecimiento confirma el papel estratégico de Tocumen en la conectividad regional”, destacó el gerente de la terminal, José Ruiz Blanco.