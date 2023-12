Torrijos: Sector logístico es robusto y tiene ventajas competitivas

Hugo Torrijos, presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá (COEL) indicó que “la reactivación económica de cualquier país comienza prestando atención a los rubros de nuestra economía que tienen una ventaja competitiva frente al mundo”.

Para Torrijos “Panamá cuenta con una posición geográfica y el Canal de Panamá, lo cual nos brinda una ventaja”. Añadió que “Panamá debe tener como visión política la inversión estatal en materia logística, marítima y portuaria”. Por lo que el gremio propone “que los gobiernos tengan conciencia logística, marítima y portuaria, y que todos los mandatarios se instruyan y se rodeen de profesionales que conozcan todos los beneficios económicos rápidos que puede traer el desarrollo de nuestra industria”.

Torrijos dijo que “necesitamos más infraestructura, que Aduanas, APA, cuarentena se digitalicen y contraten personal las 24 horas en los puertos panameños”. Expresó que “Panamá tiene un costo logístico país altísimo, debido a la burocracia, los trámites no digitalizados y otras razones que con poca inversión estatal se pueden resolver y potenciar nuestra economía. Un contenedor de Panamá a Chiriquí cuesta 1,200 dólares y un contenedor de Panamá al Caribe cuesta 900.00. Esto se debe al alto costo que tienen los transportistas terrestres”.

El líder de COEL afirmó que “el sector logístico, marítimo y portuario es robusto y se ha mantenido, ya que Panamá tiene ventajas competitivas. Sin embargo, es triste para los conocedores de la economía logística que no lleguemos a nuestro potencial económico por estar solos como empresa privada; el gobierno no ha sido un facilitador”. Manifestó que “el sector de transporte terrestre se ha visto afectado por los 32 días de cierres indiscriminados de calles. Las fábricas panameñas que necesitan importar materia prima han sufrido debido al sobrecosto generado por el caos social de los días pasados”. Comentó que “los productos de la región occidental han subido de precio, los productos importados también han aumentado su costo logístico, al igual que los productos de exportación. Todo esto es consecuencia del caos social que no se controló”.

Según Torrijos “la sequía del Canal ha golpeado duro a la industria marítima auxiliar. La falta de liderazgo gubernamental en inversión privada, la pésima facilitación de la inversión privada y los cierres desmedidos de carreteras han afectado al sector logístico. Los puertos panameños siguen manejando la misma carga de transbordo desde hace años, mientras que puertos en Costa Rica y Colombia nos han quitado mercado”.

El empresario admitió que “la burocracia y los trámites gubernamentales manuales de nuestras entidades nos han dejado rezagados en los años 90, mientras que todos los demás países tienen sistemas operativos avanzados que hacen que la logística país sea rápida, eficiente y sin discrecionalidades de un funcionario público”.

Concluyó que “la economía panameña se resolvería fácilmente, ya que es un país pequeño, pero debemos aprender de nuestros errores y pensar que estamos “contratando” a un futuro presidente que sea como un gerente general de una empresa multimillonaria”.