Trabajadores de Minera Panamá y miembros del Suntracs se reúnen con autoridades del Mitradel.

Autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recibieron la tarde de este lunes, 4 de diciembre, a colaboradores de la empresa Minera Panamá y a dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

Tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que la empresa solicitó la suspensión de al menos siete mil contratos y hoy se anunció la habilitación de la figura de “retiro voluntario”, los trabajadores llegaron a la institución para que se le reconozcan todas sus prestaciones.

Por su parte, Erasmo Cerrud, del Suntracs, aseguró que siguen buscando una solución y exigiendo al “MITRADEL que cumpla las normas laborales con los compañeros de Minera Panamá y, a su vez, el fiel cumplimiento de los convenios internacionales (caso cierre de cuenta de Suntracs)”.

“Hemos venido aquí, al Ministerio de Trabajo, porque es el ente, el que regula la relación obrero-patronal y por Código de Trabajo establece que toda la cuota sindical, que se le descuenta a los trabajadores, debe estar en bancos de la localidad. Al Suntracs, sin ningún motivo, nadie ha dado una explicación de nada sobre el por qué se le cerraron las cuentas y los bancos no aceptan los depósitos. La plata del Suntracs es toda lícita, no es una plata que viene de narcotráfico y mucho menos de terrorismo y no encontramos por parte de las autoridades una respuesta en concreto, que nos digan el porqué de esa situación”, detalló Cerrud.

Asimismo, de la organización sindical informaron que en ese encuentro con el Mitradel también tratarían los demás de los 21 judicializados y supuestas amenazas a trabajadores mineros.