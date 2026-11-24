Treinta y cinco ferias nacionales se realizarán e inyectarán liquidez en las provincias durante 2027, dinamizando sectores como hoteles, restaurantes, transporte, logística y servicios, además de generar empleos temporales, aseguraron empresarios y economistas.

De acuerdo con los especialistas, estos eventos representan un impulso directo para la actividad económica local en las distintas regiones donde se desarrollan.

El calendario corresponde a actividades culturales, artesanales y agropecuarias organizadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

También se tienen previstas más de 25 ferias o congresos de talla internacional del sector económico, bancario y financiero; así como reuniones de promotores, desarrolladores de viviendas y empresas del sector logístico.

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Alberto López, afirmó que “la realización de eventos durante 2027 representa una gran oportunidad para seguir posicionando a Panamá como una plataforma internacional de negocios, comercio, inversiones y servicios”. Agregó que “su impacto económico es significativo, pues dinamizan sectores como la hotelería, el turismo, el transporte, la gastronomía y los servicios profesionales, generando empleos e ingresos para miles de panameños”.

En tanto, Mavis Polo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), indicó que “para el 2027, Panamá proyecta una agenda muy activa liderada en la capital por grandes vitrinas corporativas, mientras que en el interior el dinamismo lo marcan nuestras ferias tradicionales como la de las Flores y del Café en Boquete, la Feria Internacional de David y otros eventos como la Rueda Internacional de Negocios, que a través de la CAMCHI impulsamos de forma institucional para dinamizar la economía”.

Polo agregó que “en cuanto al empleo, estos eventos dinamizan el mercado laboral tanto en plazas temporales como en empleos permanentes derivados de la atracción de inversiones y la apertura de nuevos mercados”. Añadió que “solo una feria provincial supera fácilmente los mil puestos de trabajo directos e indirectos, mientras que los eventos internacionales en el país crean miles de plazas adicionales”.

Mientras, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), dijo que “todo lo relativo a foros y convenciones genera actividad económica. Es esencial que desarrollemos una política para potenciar estas actividades y promover con más fuerza el llamado turismo de convenciones”.

Por su parte, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), detalló que “los congresos, foros, ferias, exposiciones son formas diferentes de presentar al público en general, como a los comerciantes en particular, los productos que se desean comercializar en cada región del país”. Además, destacó que “estos generan empleo por parte de los expositores y son el marco para reactivar la actividad comercial a nivel nacional”.