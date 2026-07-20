UBS ve “alentadores” los avances en Cobre Panamá y proyecta apertura a finales de 2027

UBS reiteró su recomendación de compra para las acciones de Franco-Nevada Corp. con un precio objetivo de $280.00 dólares, sustentada en las perspectivas de reapertura de la mina Cobre Panamá.

En su análisis, la firma señaló que los avances recientes en Panamá son “alentadores” y que el mercado ya interpreta que el proceso de reactivación está en marcha.

Para UBS, Cobre Panamá es clave en el crecimiento de Franco Nevada. La firma destacó “esta mina representa aproximadamente el 20% de la producción de oro equivalente en onzas tras una posible reactivación, así como del valor neto de los activos. Franco Nevada mantiene impresionantes márgenes de beneficio bruto del 91,82% y ha incrementado su dividendo durante 18 años consecutivos, lo que refleja la solidez de su modelo de negocio.

UBS proyecta que la mina reanude operaciones a finales de 2027 y que la producción vuelva a la normalidad en 2028.

Advirtieron que el proceso de reinicio tomará tiempo y que irá más allá de las operaciones actuales de procesamiento de las reservas de mineral. También previó que las noticias sobre la reactivación generarán volatilidad continua, con un impacto mayor en First Quantum Minerals que en Franco Nevada.

“Las decisiones responsables generan confianza, dentro y fuera de Panamá”, destacó UBS en su informe.

Resultados sólidos de Franco Nevada

El reporte llega luego de que Franco-Nevada reportara resultados del primer trimestre de 2026 por encima de lo esperado. La compañía de streaming, con una capitalización de mercado de $38,300 millones, registró ganancias por acción de $2.38, superando la previsión de $2.11. Los ingresos alcanzaron $650.7 millones frente a los $625.35 millones proyectados.

La empresa mantiene márgenes de beneficio bruto de 91.82% y suma 18 años consecutivos aumentando su dividendo.

Durante su asamblea anual se eligieron nueve directores al consejo, con respaldo mayoritario de los accionistas. Paul Brink lideró con el mayor índice de aprobación, de 99.79%.

Analistas de InvestingPro señalan que, con una relación precio/beneficio de 27.89, la acción de Franco Nevada parece estar infravalorada actualmente.