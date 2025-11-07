Un juez de EEUU retira cargos penales contra Boeing por accidentes de 2018 y 2019

Un juez estadounidense ordenó el jueves retirar los cargos penales contra Boeing por los mortales accidentes de sus aviones 737 MAX 8, ocurridos en 2018 y 2019, como parte de un acuerdo entre la compañía y la fiscalía.

La decisión del juez de Texas se deriva de un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y el fabricante estadounidense de aeronaves, anunciado el 23 de mayo, para poner fin al caso de dos accidentes que causaron un total de 346 víctimas fatales.

Según consta en un documento federal, Boeing pagará 1.100 millones de dólares a cambio de la desestimación de los cargos penales relacionados con su conducta en la certificación de la aeronave 737 MAX.

De la suma total, 444,5 millones serán destinados a un fondo de indemnización para los familiares de las víctimas, que ya había sido financiado en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido alcanzado en 2021.

El acuerdo cancela el juicio penal que estaba previsto para junio en Fort Worth, Texas, y resuelve el caso sin exigir a Boeing que se declare culpable de fraude en la certificación de su modelo MAX.

Boeing ha expresado sus más sinceras disculpas por los accidentes del vuelo de Ethiopian Airlines, que causó la muerte de 157 personas, y del vuelo de Lion Air en Indonesia, que dejó 189 fallecidos.

La compañía atribuye los accidentes al diseño del Sistema de Aumento de las Características de Maniobra (MCAS), un sistema de control de vuelo que presentó fallas.

El anuncio de este jueves es el último suceso en un caso que comenzó tras los dos accidentes que dañaron la reputación de Boeing y contribuyeron a cambios en la dirección del gigante de la aviación.

En Estados Unidos también se han presentado decenas de demandas civiles contra la compañía, que están siendo tramitadas por dos jueces federales distintos en Chicago, Illinois.

El primer juicio civil sobre el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines comenzó esta semana y Boeing llegó a un acuerdo con el demandante.