$!Veinte estudiantes se gradúan de Programa Dual en Mecánica Automotriz del INADEH

Veinte estudiantes se graduaron ayer, del Programa de Formación Dual en mecánica automotriz, ofrecido por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). Según la entidad, el 80% de los participantes fueron contratados por la empresa en la que practicaron.

La directora del INADEH, Yajaira Pitti, explicó que este “es un programa especial porque es la combinación de la práctica en las empresas que participan del programa y los estudiantes. Además, estos jóvenes cobran un salario equivalente al 70% de lo que sería el salario de un mecánico automotriz y es un costo que cubre nuestra institución”.

En tanto, Javier Díaz, vicepresidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), comentó que “en los últimos 5 años se están viendo nuestras formaciones, nuevas tecnologías, vehículos autónomos de energía y de otras procedencias. Entonces, necesitamos personal preparado con las competencias necesarias para tener una estrategia para todo”.

Por su parte, Joseth Miranda, quien recibió su certificación ayer, indicó que “es un programa bastante completo. Nos enseñan áreas técnicas y de información. Estamos en una empresa un año completo donde nos capacitan”. Además, “en caso de que no te contraten, el INADEH se encarga de reubicarte en otro lugar”.

Esta es la tercera versión del programa de mecánica automotriz realizada por la institución. La misma tiene una duración de un año.