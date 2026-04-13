Ventas de vivienda usada en EEUU caen ante futuro incierto en tasas de interés

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayó en marzo el 3,6 % respecto con el mes anterior, según datos publicados el lunes en medio de la incertidumbre sobre las tasas de interés desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Poco menos de 4 millones de viviendas cambiaron de manos durante el mes a ritmo anualizado, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), una caída del 1 % frente al mismo mes del año pasado y por debajo de las expectativas.

Analistas predecían que la cifra podría llegar hasta 4,05 millones de unidades de acuerdo al consenso publicado por MarketWatch.

“Las ventas de viviendas en marzo se mantuvieron lentas y por debajo del ritmo del año pasado”, dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR. La desconfianza de los consumidores y un crecimiento del empleo más débil desalentaron a los compradores, añadió.

Las tasas hipotecarias han aumentado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, lo que llevó a la NAR a recortar su pronóstico de ventas para el año a un 4%, señaló.