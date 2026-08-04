Vino de cacao orgánico, emprendimiento familiar que nació en Bocas del Toro

Roberto Ellington, un emprendedor oriundo de la comunidad de Buena Esperanza, en el corregimiento de Tierra Oscura, provincia de Bocas del Toro, convirtió el trabajo de su madre, productora de cacao, en una oportunidad de negocio al elaborar vino de cacao orgánico con el propósito de apoyar a su familia y aportar al desarrollo de su comunidad.

Ellington contó que su emprendimiento nació en enero de 2026, luego de participar en un curso de emprendimiento de la Asociación Given & Surf. “Encontré la oportunidad de impulsar y dar a conocer un producto que mi familia había elaborado durante años, pero que hasta entonces no había sido visibilizado”, afirmó.

Además, destacó que en la comunidad de Buena Esperanza existen pocas oportunidades de negocio, por lo que su iniciativa representa una alternativa para apoyar a su familia, y mostrar a los visitantes un producto único de la región.

El emprendedor explicó que “el vino es elaborado de manera orgánica a partir de la fruta del cacao tostado. Luego se vierte el rubro en agua hervida y extraemos el vino”, detalló Ellington.

El joven detalló que el precio de su producto es de B/.15.00, la botella. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @elrincondelchocolate1 y @museo.houwang.