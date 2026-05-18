Wall Street cierra dispar por índices tecnológicos y perspectivas de inflación

La Bolsa de Nueva York cerró con cautela el lunes ya que los elevados precios del petróleo y del costo de la deuda en bonos mantuvieron los índices bajo presión, en ausencia del apoyo de los valores tecnológicos.

El Dow Jones subió un 0,32%, el índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, cedió un 0,51% y el índice amplio S&P 500 retrocedió un 0,07%.

“Las persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán están llevando a los inversores a reevaluar su exposición al riesgo”, estima José Torres de Interactive Brokers.

Donald Trump anunció el lunes que había renunciado a un ataque contra Irán previsto para el martes, en respuesta a una petición de dirigentes de países del Golfo, y afirmó que se estaban llevando a cabo “negociaciones serias”.

Pero también aseguró que Washington estaba dispuesto a lanzar “un ataque total y a gran escala” contra Irán “si no se alcanzaba un acuerdo aceptable” con Teherán.

Los inversionistas siguen, por tanto, muy tensos, temiendo que el conflicto se prolongue o se agrave.

La tensión es más palpable en el mercado de deuda. Hacia las 20H20 GMT, el rendimiento a diez años de los bonos del Estado estadounidense se situaba en torno al 4,60%, tras haber subido hasta 4,63%, su nivel más alto desde febrero de 2025. Antes del inicio del conflicto en Oriente Medio, estaba en torno al 3,94%.

Al señalar una “situación muy frágil”, el especialista Tom Siomades, director de inversiones de AE Wealth Management, recuerda que los precios tienden a subir más rápidamente que a bajar.

“Prácticamente en cada esquina encontramos un indicador de la salud económica en forma de precio en la gasolinera”, asegura Siomades.

Los precios del crudo volvieron a subir más de un 2,5% el lunes.

“El entusiasmo especulativo se está desvaneciendo claramente”, según José Torres, y eso se nota en particular en el sector tecnológico.

Los valores de los semiconductores y chips de memoria se desplomaron. Estos han registrado importantes variaciones desde principios de año, sobre todo al alza.

El mercado espera el miércoles la publicación de los resultados de Nvidia, la primera capitalización mundial y figura emblemática del entusiasmo bursátil por los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA).