Wall Street termina dispar, a la espera de reunión de la Fed

La Bolsa de Nueva York cerró sin dirección clara el jueves, asimilando las cifras de empleo en Estados Unidos y mostrando cautela antes de la reunión del banco central estadounidense (Fed) la próxima semana.

El Dow Jones terminó cerca del equilibrio, perdiendo solo un 0,07%, el índice Nasdaq ganó un 0,22% y el índice amplio S&P 500 avanzó un 0,11%.

“Los inversores intentan comprender cómo interpretar los datos sobre el empleo publicados hoy, (...) reina cierta confusión”, explicó a la AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

El mercado recibió poco antes de la apertura las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que resultaron por debajo de las expectativas (191.000 frente a las 220.000 previstas).

Estas cifras “han caído a un nivel no visto en casi dos años”, señaló en una nota Patrick O’Hare, de Briefing.com.

“Las solicitudes son muy bajas (...) y no parecen ir en la misma dirección que las cifras recientes” sobre el mercado laboral, especialmente del sector privado en Estados Unidos, agregó Cahill.

Por el momento, los inversores siguen anticipando mayoritariamente una nueva reducción de las tasas de un cuarto de punto porcentual el 10 de diciembre, lo que constituiría la tercera baja consecutiva resuelta por la Fed.

Ahora se espera el índice de inflación PCE de septiembre, que será publicado el viernes, retrasado debido a la larga parálisis presupuestaria (“shutdown”) de 43 días que afectó a Estados Unidos.

“El mercado carece de indicadores, por lo que analizará todos los datos posibles, incluso si llegan con retraso”, aseguró Tom Cahill.

La encuesta preliminar de la Universidad de Michigan sobre la confianza de los consumidores en diciembre también será publicada el viernes.