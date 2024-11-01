El mexicano Isaac Del Toro se retira de la Vuelta al País Vasco

El escalador mexicano del equipo UAE, Isaac Del Toro, abandonó este miércoles la Vuelta al País Vasco tras sufrir un golpe en la pierna derecha luego de verse involucrado en una caída.

Jefe de filas del UAE y uno de los favoritos para el podio, el pedalista mexicano se despidió a mitad de recorrido y sin haber completado la tercera etapa de este miércoles.

"Sufre una rotura muscular en el muslo derecho, así como varias abrasiones asociadas. Se someterá a exámenes complementarios a título de precaución, bajo la supervisión del personal médico del equipo", dijo el director médico del conjunto, el doctor Adriano Rotunno, en un comunicado difundido en la cuenta de X del Team UAE.

Del Toro, de 22 años, se vio envuelto en una caída en la que también estuvieron implicados corredores de los equipos Visma-Lease a Bike y EF Education-Easy Post, a unos 80 kilómetros de la llegada a Basauri.

Tras intentar reanudar la marcha, puso pie a tierra unos cientos de metros más adelante, visiblemente aturdido y con dificultades para bajarse de la bicicleta.

Con el culotte roto, el mexicano se quejaba de la mano derecha y sobre todo de la pierna derecha, según mostraron las imágenes de televisión.

Compañero de Tadej Pogacar, el joven mexicano ha ganado esta temporada la exigente Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos, en febrero, y después la Tirreno-Adriático en marzo.

En la salida de la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, el miércoles, ocupaba el octavo puesto de la general, a casi tres minutos del líder, el francés Paul Seixas.

El parte médico no precisa la gravedad de la rotura ni la duración estimada de su baja, pero su participación en las clásicas de las Ardenas, en particular en la Lieja-Bastoña-Lieja del próximo 26 de abril, parece complicada.