24 años de los atentados del 11 de septiembre

ML | Hoy se conmemoran 24 años de los devastadores atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que dejaron un total de 2,996 personas muertas.

Los ataques ocurrieron cuando aviones comerciales fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, el Pentágono en Washington D.C. y un campo en Pensilvania.

En el 24º aniversario de los atentados, familiares de las víctimas, rescatistas y autoridades se reunirán en la Plaza Memorial del World Trade Center para rendir homenaje a las personas que perdieron la vida en los ataques. La ceremonia incluirá la lectura de los nombres de las víctimas y un momento de silencio en su memoria, según medios internacionales.

Se espera que se realicen otros actos conmemorativos en todo el país, incluyendo la proyección de las “Luces en tributo”, dos columnas de luz que simulan las Torres Gemelas, y ceremonias religiosas y de homenaje en diferentes lugares.