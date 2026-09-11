$!25 años de los atentados: EEUU recuerda a las 2,977 víctimas

Un cuarto de siglo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que marcaron una era, Estados Unidos se esfuerza por preservar la memoria del trauma que se desvanece a medida que aumenta la proporción de estadounidenses que no lo vivieron en primera persona.

El presidente Donald Trump rendirá homenaje en el Pentágono en lugar de hacerlo en Nueva York, donde los ataques contra las torres del World Trade Center con aviones de pasajeros secuestrados causaron la mayor parte de las 2.977 víctimas registradas aquel día.

Pero el vicepresidente JD Vance y los cuatro predecesores de Trump -los demócratas Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, así como el republicano George Bush, quien era presidente en el momento de los ataques- estarán el próximo viernes en “Ground Zero”, en el sur de Manhattan.

The New York Times dijo que la razón por la cual Trump no asistirá es que no se le permitiría pronunciar un discurso en el lugar, algo estrictamente prohibido para que la conmemoración se mantengan no partidistas. El presidente calificó esa información de “inventada”.

El aniversario recuerda un punto de inflexión para Estados Unidos y para el mundo.

“Muchos de mi generación recordamos exactamente dónde estábamos aquel día horrible” de 2001, dijo Beth Hillman, de 59 años, presidenta del 9/11 Memorial & Museum y veterana de la Fuerza Aérea estadounidense. Sin embargo, hoy en día “100 millones de estadounidenses ni siquiera habían nacido o son demasiado jóvenes para recordar”.

Como hacen cada año en Ground Zero a partir de las 8H40 de la mañana (12H40 GMT), la hora poco antes de que el vuelo 11 de American Airlines impactara contra la Torre Norte, los familiares leerán la larga lista de nombres de sus seres queridos

Diecinueve miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones en aquel día casi sin nubes de 2001. Dos aparatos se estrellaron contra el World Trade Center, provocando el derrumbe de los emblemáticos edificios de 110 pisos.

Un tercer avión impactó contra el Pentágono, mientras que un cuarto aparato -que aparentemente tenía como objetivo el Capitolio estadounidense o la Casa Blanca- se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se enfrentaran a los secuestradores.