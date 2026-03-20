A Trump le preguntan por Irán y responde con Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón

La diplomacia rara vez es sencilla con Donald Trump. Y volvió a demostrarlo el jueves durante la visita a la Casa Blanca de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ante quien recordó el ataque nipón a la base estadounidense de Pearl Harbor.

Trump y Takaichi respondían en el Despacho Oval a las preguntas de la prensa antes de mantener una reunión bilateral, cuando un periodista japonés le preguntó al presidente estadounidense por qué no avisó a sus aliados del inicio de la guerra en Irán. Entonces Trump argumentó que quería mantener el "factor sorpresa".

Y para sorpresa lo que iba a soltar Trump después: "¿Quién conoce mejor las sorpresas que Japón?", dijo. "¿Por qué no me has hablado de Pearl Harbor?".

La sombra de una mueca pareció cruzar el rostro de la primera ministra japonesa, quien se limitó a echarse hacia atrás en su sillón.

Japón llevó a cabo un ataque sorpresa contra la marina estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Japón se rindió en 1945 tras ser blanco de las dos primeras y últimas bombas atómicas usadas en la historia, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que causaron 214.000 muertos.

Para muchos japoneses, el ataque a Pearl Harbor fue un error que solo causó destrucción a su país.