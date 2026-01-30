"Aburrido": Trump acorta la reunión de gabinete tras los comentarios de que se quedó dormido

El presidente de Estados Unidos pidió el jueves hacer más breve su reunión de gabinete, al afirmar que un maratónico encuentro anterior en el que fue visto con los ojos cerrados le pareció "bastante aburrido".

El republicano negó que se hubiera quedado dormido en reuniones anteriores en la Casa Blanca, una de las cuales duró tres horas y 17 minutos.

"Vamos a pedirles a algunas personas que digan algunas palabras, y no vamos a pasar por toda la mesa", dijo el mandatario después de un monólogo inicial de 25 minutos en su primera reunión de 2026 este jueves.

"Porque la última vez que tuvimos una conferencia de prensa duró tres horas y algunas personas dijeron 'cerró los ojos'", agregó.

"Vean, se puso bastante aburrido. Adoro a estas personas, pero hay mucha gente", agregó el presidente. "Pero no me dormí. Solo los cerré (a los ojos) porque quería largarme de aquí".

Entre los funcionarios a los que Trump no les dio la palabra en la reunión del jueves estuvo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, blanco de críticas por la muerte a tiros de un manifestante a manos de agentes de migración en Minneapolis.

Los episodios en que el mandatario de 79 años parece haberse quedado dormido generaron preocupaciones sobre su estado de salud.

Trump ha rechazado los cuestionamientos sobre su vitalidad. En una entrevista con la revista New York Magazine este lunes, también culpó a las "aburridísimas" reuniones del gabinete por parecer somnoliento.

Esta vez, el gabinete se reunió durante una hora y 20 minutos y Trump no respondió preguntas de periodistas al final.