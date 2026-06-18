Acuerdo entre EEUU e Irán demuestra que las armas nucleares son "estratégicamente irrelevantes", según ICAN

El acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio demuestra que las armas nucleares no ofrecen ninguna ventaja estratégica, apuntó este jueves la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN).

En un comunicado, la organización expresó su deseo de que los gobiernos "saquen la conclusión correcta de una guerra en que las armas nucleares han resultado ser a la vez peligrosas y estratégicamente irrelevantes".

El protocolo de acuerdo destinado a detener el conflicto --firmado el miércoles por el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo iraní Masud Pezeshkian-- sienta las bases de negociaciones detalladas sobre el programa nuclear iraní y sobre un alivio de las sanciones contra Teherán.

ICAN, entidad que recibió el premio Nobel de la Paz 2017 por su papel clave en la elaboración del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), insistió en que el acuerdo pone de manifiesto hasta qué punto los arsenales nucleares estadounidense e israelí han proporcionado pocas ventajas.

"La lección de esta guerra es exactamente la opuesta de lo que los Estados dotados de armas nucleares querrían hacernos creer", señaló la directora de ICAN, Melissa Parke.

"Dos potencias nucleares atacaron a un país desprovisto de armas nucleares, y fueron las potencias nucleares las que se vieron obligadas a detenerse", añadió en su comunicado.

Para ella, quedó claro que "las armas nucleares no aportaron ni seguridad ni capacidad de presión, solo llevaron a Estados Unidos al borde de destruir una civilización".

El acuerdo marco incluye un compromiso de Irán de "no adquirir ni desarrollar armas nucleares".

Pero esta declaración, apuntó ICAN, no hace más que "reafirmar lo que los inspectores internacionales habían establecido mucho antes de esta guerra: Irán es un Estado que no posee armas nucleares".

ICAN destacó que Irán adhirió al Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) en 1970 y "está jurídicamente obligado (...) a no adquirirlas (...) y está sometido a los mecanismos de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)".

ICAN destacó asimismo que "Israel sigue siendo el único Estado de Oriente Medio que posee armas nucleares", además de seguir fuera de tratados internacionales como el TNP o el TPAN.

"Una paz duradera exige abordar el arsenal que realmente existe, en lugar de buscar que un Estado que no posee armas nucleares aplique estas normas", concluyó.