Acusan a responsables del ejército británico de encubrir crímenes de guerra en Afganistán

Un antiguo alto mando de las fuerzas especiales británicas acusó a dos exresponsables de esta unidad de élite de haber intentado encubrir posibles crímenes de guerra en Afganistán entre 2010 y 2013, según su testimonio en una investigación publicada el lunes.

Esta investigación independiente, abierta en 2023, examina acusaciones dirigidas a las fuerzas especiales, en particular sobre el asesinato de mujeres y niños, así como sospechas de ejecuciones de hombres "en edad de combatir" que no representaban amenaza.

El lunes se hicieron públicos resúmenes de audiencias celebradas a puerta cerrada y figura el testimonio de un oficial superior, con el nombre en clave N1466.

Este oficial, que formó parte de los altos mandos de las fuerzas especiales, afirmó haber transmitido lo que califica de pruebas que sugerían un "comportamiento delictivo" al director de las fuerzas especiales de la época, en 2011.

El oficial añade que el director de las fuerzas especiales que le sucedió, en 2012, tampoco actuó.

Se trata del oficial de mayor rango en afirmar que las pruebas de crímenes de guerra fueron deliberadamente ocultadas. "Me perturbó lo que sospechaba firmemente que era la ejecución ilegal de personas inocentes", declaró.

El oficial añadió que llegó a la conclusión de que "las ejecuciones extrajudiciales no se limitaban a un pequeño número de soldados o a una sola unidad, sino que era potencialmente más extendida".

En su testimonio, sostiene que sus esfuerzos por "hacer lo correcto" fueron "entorpecidos" por "oficiales superiores".

Entre los casos examinados por la investigación, llamada 'Afghanistan inquiry', figura el de nueve hombres muertos durante una redada nocturna en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, en febrero de 2011.

La unidad afirmó haber actuado en legítima defensa, pero según las familias, estos hombres eran civiles desarmados.

La investigación sobre las fuerzas especiales británicas en Afganistán fue anunciada tras una emisión de la BBC en 2022 que reveló que una unidad de estas fuerzas había matado al menos a 54 personas en circunstancias sospechosas, hechos que fueron encubiertos por su jerarquía.