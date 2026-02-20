Aeropuerto de Florida será rebautizado con el nombre de Trump

Un aeropuerto de Florida será rebautizado pronto en honor al presidente estadounidense Donald Trump, después de que el jueves la cámara legislativa estatal aprobara un proyecto de ley que propone el cambio.

Trump, un magnate inmobiliario que ha estampado su nombre en edificios de todo el mundo, busca ahora dejar su huella en el país con una campaña de imagen y construcción sin precedentes.

La cámara de Florida, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump", según muestran los registros estatales.

Se espera que el gobernador Ron DeSantis, quien fuera adversario de Trump, firme la medida para convertirla en ley.

El aeropuerto de Palm Beach, una ciudad conocida por sus playas de arena blanca y sus lujosas mansiones, se encuentra a apenas unos minutos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago.

El cambio de nombre del aeropuerto también debe ser aprobado por la Administración Federal de Aviación y una vez concretado, se convertiría entonces en la institución más reciente en ser rebautizada en honor a Trump.

La junta directiva del Kennedy Center, designada personalmente por el presidente —un complejo artístico y monumento en honor al fallecido presidente John F. Kennedy en Washington—, votó en diciembre para cambiar su nombre a "Centro Trump-Kennedy".

Trump también ha intentado rebautizar la estación Penn de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington con su propio nombre, según informes de medios estadounidenses, aunque en estos casos las iniciativas fueron rechazadas.

El Departamento del Tesoro también confirmó informes que indican que ya está listo el proyecto para sacar una moneda conmemorativa de 1 dólar con la imagen de Trump, a pesar de que existen leyes que prohíben mostrar la imagen de un presidente en funciones o de una persona viva.