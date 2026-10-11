Al menos 109 migrantes muertos y más de 116 desaparecidos en un naufragio frente a Yibuti

Al menos 109 migrantes, entre ellos 15 niños, murieron y más de 116 siguen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en la noche del 8 al 9 de octubre frente a las costas de Yibuti, informó la ONU el domingo.

Según los supervivientes, la embarcación, que transportaba a 350 personas desde Yibuti hacia Yemen, volcó cerca de Guhere, al norte de la ciudad yibutiana de Obock, según un comunicado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyos equipos están sobre el terreno junto a las autoridades locales para proporcionar ayuda.

Situado frente a Yemen, Yibuti, en el continente africano, bordea el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo y por el que transita una parte importante del comercio entre Asia y Europa.

Este paso marítimo ha cobrado aún más importancia, especialmente para las exportaciones de petróleo saudita, desde el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

La OIM advirtió a principios de septiembre que más de 2.000 personas habían huido de Yemen hacia Yibuti en pocos días, por los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes.