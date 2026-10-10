Al menos 12 muertos en aeropuerto de Riad tras ataque atribuido a los hutíes

La autoridad de aviación civil de Arabia Saudita reportó un saldo de 12 muertos y 309 heridos en un ataque el sábado contra el aeropuerto internacional de la capital Riad, que obligó a suspender sus operaciones.

Se trata del ataque más mortífero en Arabia Saudita desde un atentado suicida con bomba del grupo Estado Islámico (EI) que causó la muerte de 21 fieles en una mezquita chií de Al Qatif (este) en mayo de 2015.

Cuatro saudíes y ocho extranjeros, entre ellos un estadounidense, figuran entre los muertos en Riad, precisó la autoridad de aviación civil en un comunicado.

“El ataque también dejó 309 heridos”, algunos de los cuales sufren ”lesiones graves”, añadió la entidad al señalar también “daños materiales”.

Por ahora, el movimiento proiraní no reivindicó el ataque al aeropuerto.

Pero, la coalición militar liderada por Arabia Saudita en apoyo al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen acusó el domingo a los hutíes y prometió responder “con firmeza”.

Es un “crimen de guerra (...) contra una de las terminales de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad que causó muertos y heridos entre viajeros y empleados” de la terminal, según un comunicado del portavoz de la coalición, Turki al Malki.

La coalición también informó el domingo que interceptó un misil al sureste de Riad, donde se encuentra la base aérea Príncipe Sultán.

Asimismo, anunció la caída de un proyectil cerca del aeropuerto de Dammam, en el este del reino.

Este aeropuerto es, junto con el de Yeda (oeste), una alternativa al aeropuerto de Riad, cerrado desde el sábado.

Los daños aún estaban siendo evaluados.

Los responsables de salud habían ordenado más temprano una inusual movilización masiva de médicos para hacer frente a una “emergencia grave” y varias embajadas extranjeras instaron a sus ciudadanos a evitar el aeropuerto.

- “Todo el mundo corría” -

Los hutíes han desatado una ola de ataques contra el reino apuntando a aeropuertos saudíes, instalaciones petroleras y tanqueros desde julio cuando se desmoronó la tregua con el gobierno yemení respaldado por Riad.

El gobierno saudita rara vez reconoce públicamente que los ataques hutíes alcancen objetivos civiles y, en las últimas semanas, ha guardado un silencio casi total sobre estos incidentes.

Un testigo afirmó haber escuchado una explosión mientras esperaba para embarcar en un vuelo, mientras que otro aseguró haber presenciado un impacto que dejó heridos y desató escenas de pánico entre los pasajeros.

“Estaba en la puerta 403. Vi cómo alcanzaban la 401, vi heridos (...) Todo el mundo corría”, relató a la AFP.

La autoridad de aviación civil anunció más temprano que las operaciones del aeropuerto fueron suspendidas temporalmente mientras se determinaban los daños y se verificaba la seguridad de las instalaciones.

- Advertencias de embajadas -

El conflicto yemenita volvió a intensificarse tras el fin de una tregua de cuatro años negociada por la ONU, en plena escalada de la guerra regional en Oriente Medio.

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita indicó que estaba al tanto de ataques contra el aeropuerto de Riad y pidió a sus ciudadanos evitar la zona.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que decidirá “muy pronto” si su país se suma a los ataques de Arabia Saudita contra los hutíes.

Las embajadas de Canadá, Alemania y España emitieron advertencias similares. La representación diplomática española alertó en la red X sobre un “nuevo ataque (...) de los hutíes”.

Un alto diplomático occidental indicó a la AFP que varias embajadas prohibieron los desplazamientos de su personal desde y hacia el aeropuerto de Riad durante la próxima semana.

- Situación en Yemen -

En Yemen, las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita avanzaban contra los hutíes en zonas que los combatientes proiraníes habían conquistado el mes pasado en los alrededores del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, indicaron fuentes militares a AFP.

La semana pasada, el gobierno yemenita anunció una contraofensiva destinada a recuperar todos los territorios controlados por los hutíes, después de que estos se apoderaran de toda la costa occidental del país en una ofensiva relámpago.

Los hutíes confirmaron que las fuerzas gubernamentales habían lanzado ataques en la zona de Bab el Mandeb, paso clave para el transporte de petróleo y mercancías por el mar Rojo, pero aseguraron haber repelido la ofensiva.

Las afirmaciones de ambos bandos no han podido ser verificadas de forma independiente, en un conflicto de evolución rápida y con un acceso muy restringido para los periodistas.

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