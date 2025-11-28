Al menos 145 muertos en inundaciones en el sur de Tailandia

El balance de muertos por las inundaciones en el sur de Tailandia se eleva a 145, con más de 100 fallecidos sólo en la provincia de Songkhla, indicó el gobierno este viernes al comunicar un nuevo balance.

Las inundaciones abrumaron el sur de Tailandia esta semana, en especial el distrito de Hat Yai, cerca de la frontera con Malasia.

"El total de muertos en las provincias del sur es de 145", de los cuales 110 en la provincia de Songkhla, indicó en conferencia de prensa el portavoz del gobierno tailandés, Siripong Angkasakulkiat.

Amplias zonas se vieron anegadas, por lo que los lugareños tuvieron que buscar refugio en los tejados de las casas. Un hospital de la zona dijo que su morgue estaba llena.

Según el gobierno, más de 14.000 personas tuvieron que ser evacuadas de las zonas afectadas.