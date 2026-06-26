Al menos 17 países envían equipos de rescate a Venezuela tras los terremotos

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se están movilizando para ayudar a buscar supervivientes de los devastadores terremotos de Venezuela, anunció este viernes la ONU.

Llevar esos equipos de búsqueda y rescate al lugar es la "prioridad absoluta", declaró la agencia humanitaria de la ONU, OCHA.

"Los terremotos son una de las cosas más devastadoras que pueden ocurrirle a cualquier país", afirmó el portavoz de la agencia Jens Laerke a los periodistas en Ginebra.

"Es algo realmente aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora también es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala", añadió.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron al menos 235 muertos y un panorama de desolación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera vecina a Caracas.

Hasta ahora se han desplegado un total de 25 equipos: 17 nacionales de búsqueda y rescate urbano y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de mil efectivos de rescate.

Según el portavoz ya están en Venezuela equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.

También se están movilizando equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España.