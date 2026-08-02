Al menos 72 migrantes murieron intentando entrar al enclave español de Ceuta

Al menos 72 personas murieron intentando entrar a Ceuta desde Marruecos durante una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África, vigilado este domingo por la policía y el ejército.

La mayoría de las aproximadamente 60.000 personas que irrumpieron en Ceuta han regresado a Marruecos.

"El último dato que tenemos es 72", dijo a los periodistas el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, al ser preguntado por el número de fallecidos. El balance anterior era de 67 muertos.

La policía y las tropas españolas patrullaron las calles de Ceuta el domingo mientras el enclave volvía a la normalidad tras la repentina afluencia de migrantes.

Solo pequeños grupos de migrantes seguían deambulando después de que la mayoría de quienes cruzaron la pequeña valla fronteriza regresaran voluntariamente a Marruecos en 48 horas.

La mayor entrada masiva de migrantes en el enclave ha provocado una crisis internacional para España. Sus socios europeos han criticado a Madrid por sus políticas favorables a la regularización de migrantes.

- El papa, preocupado -

El papa mencionó brevemente este domingo la crisis en Ceuta durante el ángelus.

"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta. Pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia", dijo en español.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) informó de "casi 130 víctimas" y decenas de desaparecidos, y pidió el sábado la apertura de una investigación independiente sobre las causas de este flujo de migrantes entre la ciudad marroquí de Castillejos y la española de Ceuta.

La organización condenó el "silencio inquietante de las autoridades y las instituciones" del país y estimó que esta falta de respuesta contribuyó al flujo masivo.

Una fuente cercana a la organización declaró a AFP que "la forma en que ocurrieron los hechos" sugería que estas llegadas a la frontera no habrían podido producirse sin el "acuerdo de las autoridades" marroquíes.

- Marruecos guarda silencio -

Las autoridades marroquíes no han comunicado el balance de víctimas ni las detenciones que tuvieron lugar durante los enfrentamientos del viernes entre la policía marroquí y los jóvenes. Tampoco se pronunciaron sobre la crisis.

Pequeñas embarcaciones inflables de una unidad de rescate rastreaban las aguas alrededor de la valla fronteriza que se adentra en el mar Mediterráneo, donde un nuevo dique flotante de 500 metros reforzaba la seguridad.

España ha culpado a bandas criminales de difundir rumores de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre inmigración permitiría un paso más fácil a los migrantes.

Algunos analistas han sugerido que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, archienemiga de Rabat.

La Unión Europea anunció una reunión por videoconferencia para el martes, después de que 22 miembros del bloque publicaran una carta abierta para acordar una respuesta rápida, coordinada y prevenir nuevas entradas descontroladas de migrantes en situación irregular.

Italia suspendió el acuerdo de Schengen con España, que permite la libre circulación sin visado entre fronteras, a partir del sábado y durante un mes.

En la práctica solo implica controles a ciudadanos no europeos que lleguen desde España y no a los españoles que viajen a Italia.

En una carta a los líderes de la UE, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la reacción "egoísta" de algunos países del bloque.