Al menos cuatro muertos y 15 heridos por tiroteo en una escuela de Tailandia

Al menos cuatro personas murieron y 15 estudiantes resultaron heridos este viernes en un tiroteo en una escuela de una provincia situada justo al norte de la capital de Tailandia, informó el viceministro del Interior, Polapee Suwanchwee.

Dos alumnos y dos maestros murieron en el ataque ocurrido en una prestigiosa secundaria de la región de Nonthaburi, vecina de Bangkok, declaró el funcionario a la cadena local Thai PBS.

Los estudiantes que resultaron lesionados lo hicieron al intentar huir y no por los disparos, explicó.

El autor del tiroteo fue identificado como un estudiante adolescente de la escuela, quien también falleció, según medios locales que citan a las autoridades.

Algunos de los reportes indicaron que agentes de policía abatieron al sospechoso, mientras que otros señalaron que pudo quitarse la vida.

"Es un incidente terrible. Nunca debió haber ocurrido. ¿Cómo pudo suceder esto en nuestro país?", declaró el primer ministro Anutin Charnvirakul a los periodistas en la Casa de Gobierno de Bangkok.

Polapee señaló que el joven utilizó una pistola y que el Ministerio del Interior estaba investigando cómo la había obtenido.

- Tráfico paralizado -

Fotos publicadas por los medios locales muestran a un adolescente, posiblemente el atacante, con un uniforme escolar morado y una bolsa negra cruzada al hombro, con varios casquillos de bala visibles en el suelo.

El tráfico cerca de la secundaria Debsirin Nonthaburi estaba prácticamente paralizado, según un periodista de la AFP, mientras que la prensa local informó que los padres estaban recogiendo a sus hijos tras el incidente.

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego en la región, con un estimado de alrededor de 10 millones en circulación, es decir, una por cada siete habitantes.

Las promesas anteriores de endurecer las leyes sobre armamento no han impedido que se produzcan recurrentemente los tiroteos.

La policía tailandesa disparó y detuvo en febrero a un adolescente que abrió fuego en una escuela del sur del país, lo que dejó como saldo la muerte del director y dos estudiantes heridos.

El joven utilizó el arma de un oficial de policía en el tiroteo.

Un jefe policial dijo en ese momento que el sospechoso había sido hospitalizado en diciembre para recibir tratamiento psiquiátrico y que ya había recibido alta.

En 2022, un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería en el norte del país y mató a 24 niños y 12 adultos, en lo que fue una de las masacres más mortíferas de Tailandia.