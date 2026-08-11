Al menos dos muertos tras el impacto de un "proyectil" contra un barco en el mar Rojo

Un buque fue atacado cerca del estrecho de Bab el Mandeb, frente a las costas meridionales de Yemen, informó este martes la empresa británica de seguridad Vanguard Tech, que señaló que hubo al menos dos muertos.

"Dos miembros de la tripulación, un paquistaní y un indonesio, murieron, mientras que otros cuatro, entre ellos tres paquistaníes y un indonesio, resultaron heridos", precisó la agencia.

"Posteriormente, la Armada yemení fue enviada al lugar para prestar auxilio al buque y recibió disparos, lo que provocó una víctima adicional".

La agencia marítima británica UKMTO había informado previamente que un carguero había sido "alcanzado por un proyectil de origen desconocido, que causó víctimas", según un comunicado que no precisaba el número de muertos ni heridos.

Por su parte, los guardacostas yemeníes en Mokha informaron de tres muertos en el ataque, que atribuyeron a los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán.

"Logramos rescatar al resto de la tripulación", añadió esta fuente.

Las hostilidades entre los hutíes y el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, se reanudaron el mes pasado, por primera vez desde una tregua negociada en 2022, en una nueva fase de la escalada regional derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los hutíes anunciaron un bloqueo de los buques saudíes en el mar Rojo, convertido en una ruta vital para el transporte de hidrocarburos desde que el estrecho de Ormuz está bloqueado por Irán, al otro lado de la península arábiga, y han atacado varios barcos en repetidas ocasiones.