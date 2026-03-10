Al menos seis muertos en incendio de autobús en Suiza, policía sospecha de acción intencional

Al menos seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un autobús se incendió el martes en Suiza, informó la policía, que estima que el fuego pudo haber sido provocado de forma intencional.

El siniestro se produjo en la calle principal de la pequeña localidad de Kerzers, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital suiza, Berna, hacia las 18H25 (17H25 GMT).

Videos que circulan en las redes sociales mostraban llamas de varios metros de altura saliendo por las ventanas del autobús y humo negro elevándose hacia el cielo al anochecer.

El incendio "dejó al menos seis muertos y cinco heridos, tres de ellos graves", declaró a la AFP el sargento de la policía cantonal de Friburgo, Frederic Papaux.

"La policía considera por ahora el incendio como un incidente originado por causa humana, e incluso como un acto deliberado", apuntó, sin más detalles.

En una rueda de prensa, la policía evitó pronunciarse sobre posibles hipótesis, como un suicidio o un atentado terrorista.

"No hubo otros vehículos involucrados, sólo el autobús. Y ese autobús se incendió (...) estamos tratando de determinar la razón precisa de por qué ocurrió", declaró Papaux a periodistas.

No pudo decir cuántas personas estaban a bordo del bus en el momento del incendio.

"Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas. Los bomberos realizaron operaciones de rescate y extinción del fuego. Se estableció un perímetro de seguridad", indicó el comunicado policial.

Varias ambulancias y un helicóptero llegaron a la zona y tres heridos fueron trasladados a un hospital.

Otras dos personas fueron examinadas en el lugar pero no necesitaron atención hospitalaria.

Las autoridades habilitaron una línea telefónica para recibir testimonios de testigos, mientras intentan determinar la causa del incendio.

- Investigación en marcha -

La policía pidió a la población que se mantenga alejada de la zona y siga las instrucciones de los servicios de emergencia.

"En este momento conocemos la identidad de los heridos. Si el llamado a los testigos nos ayuda a identificar otros, podremos avanzar en la investigación", señaló Papaux.

"En cuanto a la investigación en el sitio, requerirá varias horas de trabajo. Ustedes vieron el estado en que quedó el autobús", agregó.

La estructura calcinada del autobús estaba oculta detrás de lonas blancas instaladas a todo lo ancho de la carretera, constató un periodista de la AFP.

La zona estaba acordonada y agentes vigilaban detrás de las cintas policiales. También había socorristas y camiones de bomberos en el lugar.

Se trata del segundo incendio con numerosas víctimas en menos de tres meses en Suiza.

La madrugada del 1 de enero se incendió un bar en la localidad de Crans-Montana, un centro de esquí, donde murieron 41 personas y 115 resultaron heridas.

"Estoy chocado y entristecido de que el pueblo de Suiza nuevamente perdiera vidas en un grave incendio", manifestó en X el presidente suizo, Guy Parmelin.