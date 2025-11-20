Alcalde electo de Nueva York dice estar listo para reunión crucial con Trump

El alcalde electo de Nueva York, el izquierdista Zohran Mamdani, dijo que está "listo para lo que sea que ocurra" cuando se reúna con el presidente Donald Trump el viernes en Washington.

En el pasado, Trump ha amenazado con deportar a Mamdani a Uganda, su país natal, y lo ha señalado erróneamente de ser comunista. Pero el alcalde electo de Nueva York aseguró el jueves que trabajaría con "cualquiera para hacer la vida más asequible" a los habitantes de la ciudad más grande del país.

Mamdani destacó su deseo compartido con Trump por abordar el costo de vida.

Señaló que decenas de miles de neoyorquinos han votado tanto por Trump como por él debido al costo de vida, ya que los alquileres y los precios de productos esenciales son más altos allí que en muchos otros lugares de Estados Unidos.

Sin embargo, el izquierdista elegido a principios de este mes por el Partido Demócrata se ha posicionado como parte de la resistencia contra Trump.

"Es más crítico que nunca (...) el desafío específico que enfrentan muchas ciudades al equilibrar la seguridad pública y las medidas tomadas por esta administración" dijo Mamdani.

El mandatario republicano ha llevado al límite su poder apuntando particularmente a ciudades lideradas por demócratas.

Señaló que es habitual que el alcalde electo de Nueva York se reúna con el presidente de Estados Unidos, y que su equipo se comunicó con la Casa Blanca para coordinar el encuentro.

Mamdani aseguró que aunque tiene "muchos desacuerdos" con Trump, exploraría "todas las vías y reuniones" para hacer la ciudad de Nueva York más asequible.

Hizo campaña con promesas de bajar los precios de los alquileres y de las guarderías. Ofreció autobuses de transporte público gratuitos y tiendas de alimentos administradas por la ciudad. Fue el primer candidato a la alcaldía en sobrepasar el millón de votos en Nueva York desde 1969.

Expertos han cuestionado la viabilidad financiera de las propuestas de Mamdani.

Trump, conocido por su postura antiinmigrantes, ha ridiculizado el nombre sudasiático del alcalde electo. También amenazó con cortar fondos federales para la ciudad cuando el político musulmán dirija Nueva York, donde vivió el mandatario por décadas.

Mamdani ha criticado abiertamente a Trump, por lo que la reunión del viernes será un desafío.