Alemania despliega a la policía antes de una gran jornada de protestas juveniles

La policía alemana fue desplegada este sábado en todo el país y numerosos comercios protegieron sus vitrinas antes de manifestaciones que podrían reunir a decenas de miles de jóvenes.

Los organizadores del movimiento "GenZ regelt!" ("¡La Generación Z se encarga!") esperan más de 170.000 participantes en más de 30 ciudades, entre ellas Berlín, Fráncfort y Colonia.

Estas movilizaciones se inspiran en movimientos similares surgidos en otros países europeos, especialmente en Francia e Italia, donde los jóvenes han expresado su indignación contra las élites políticas a las que acusan de ignorar sus preocupaciones.

El movimiento asegura rechazar cualquier forma de violencia, pero la policía ha tomado precauciones. Miles de agentes han sido movilizados y algunas joyerías de lujo y tiendas de ropa han protegido sus escaparates ante el temor de posibles saqueos.

Las reivindicaciones abarcan desde el elevado costo de la vida y el deterioro de los centros educativos hasta los recortes presupuestarios.

"La situación de los jóvenes es precaria y, aun así, siguen sin ser escuchados", declaró Veronika Dinter, portavoz del movimiento.

Los manifestantes también denuncian el fuerte aumento del gasto militar y un nuevo programa de servicio voluntario destinado a reforzar las fuerzas armadas, que podría abrir la puerta al restablecimiento del servicio militar obligatorio.

También están previstas importantes manifestaciones este sábado en Francia. Las protestas del 17 de octubre derivaron en algunos de los peores disturbios registrados en el país en años.