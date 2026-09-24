Alemania investiga a un presunto exguardia de un campo nazi de 105 años

Un hombre de 105 años está siendo investigado por crímenes que posiblemente cometió cuando trabajó en un campo nazi de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, anunció este jueves la justicia alemana.

"El sospechoso, quien hoy tiene 105 años, habría sido un exguardia del campo de prisioneros de guerra Stalag 326 VI K", ubicado en la región de Senne, en el oeste de Alemania, indicó a la AFP la fiscalía de Dortmund en un comunicado.

Se le acusa de "haber contribuido, a través de su actividad en ese entonces, a múltiples homicidios".

El caso fue revelado por primera vez por el diario Bild, que señaló que otro exguardia del mismo recinto fue investigado recientemente, pero falleció durante el proceso.

El campo de Senne albergó entre 180.000 y 200.000 prisioneros de guerra soviéticos entre 1941 y abril de 1945, fecha en la que fue liberado por las tropas estadounidenses, según un monumento conmemorativo que se encuentra en ese lugar.

"De los aproximadamente 5,3 a 5,7 millones de prisioneros de guerra soviéticos que fueron capturados por Alemania, entre 2,3 y 3 millones no sobrevivieron", reza el memorial.

Los prisioneros de guerra soviéticos sufrían de "desnutrición, falta de atención médica adecuada, condiciones sanitarias espantosas y trabajo forzado", de acuerdo con la misma fuente.

En los últimos años se han celebrado varios juicios contra miembros del personal de los campos nazis, impulsados por la condena en 2011 de John Demjanjuk, exguardia del campo polaco de exterminio de Sobibór, a pesar de la falta de pruebas de que hubiera matado directamente a alguien.

En 2025, la fiscalía de Dortmund también abrió una investigación contra un exguardia centenario de otro campo de la Segunda Guerra Mundial, que también albergaba principalmente a prisioneros soviéticos.