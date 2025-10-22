Alemania registra una importante llegada de hombres ucranianos jóvenes

Alemania observa un notable incremento en la llegada de hombres ucranianos de entre 18 y 22 años, tras la decisión de Kiev de permitir la salide del país a jóvenes adultos, según cifras obtenidas el miércoles por la AFP.

A finales de agosto Kiev flexibilizó la ley marcial y autorizó a los jóvenes adultos a dejar el país a pesar del conflicto con Rusia.

Desde entonces, el número de llegadas de jóvenes ucranianos a Alemania pasó de poco más de un centenar por semana a superar los 1.000 en promedio.

"Es posible que se trate de una fase de migración aumentada, consecuencia de la nueva normativa adoptada por Ucrania, y que el número de jóvenes en busca de protección vuelva a disminuir", declaró el ministerio del Interior alemán a la AFP.

Según datos del sistema FREE que contabiliza sus llegadas a Alemania, la semana del 25 de agosto hubo 138 llegadas de ucranianos de entre 18 a 22 años.

Desde entonces, la cifra se multiplicó y supera de media los 1.000 jóvenes. En la semana del 6 de octubre incluso se alcanzaron las 1.796 personas.

Entre el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y agosto de 2025, los hombres de entre 18 y 60 años tenían prohibido salir de Ucrania, salvo en casos excepcionales.

Miles de ellos intentan hacerlo ilegalmente cada año, a veces arriesgando su vida, para evitar una posible movilización militar.

Sin embargo los jóvenes de entre 18 y 22 años no se ven afectados por la movilización obligatoria, cuya edad mínima se redujo en abril 2024 a 25 años.

El gobierno ucraniano puso en marcha incentivos para fomentar el alistamiento voluntario, pero no tuvo el éxito esperado entre este grupo de edad.

Más de 5,6 millones de ucranianos se refugiaron en el extranjero desde la invasión de febrero de 2022, la gran mayoría en Europa, según datos de la ONU.

Más de un millón de ellos fueron acogidos por Alemania.