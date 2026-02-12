Allanan propiedades de un ex primer ministro noruego relacionado con Epstein

La policía noruega informó que allanó este jueves varias propiedades del ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland, después de la apertura de una investigación por posible "corrupción agravada" debido a sus vínculos con el fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein.

Los documentos publicados a finales de enero en el caso Epstein sugieren que Jagland y/o su familia se alojaron o pasaron vacaciones en casa del financiero entre 2011 y 2018, una época en la que el exjefe de gobierno ya se había convertido en presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa.

"Tras una decisión judicial, Økokrim (unidad policial encargada de la delincuencia financiera) llevó a cabo hoy un registro en el domicilio de Thorbjørn Jagland en Oslo", indicó su jefe, Pål Lønseth, en un comunicado.

"Økokrim también registró otras dos propiedades situadas en Risør y en Rauland", en el sur del país, añadió.

Según imágenes de las cadenas noruegas, varias personas se presentaron por la mañana con cajas en la mano frente al departamento de Jagland en Oslo. Él fue filmado, sonriendo, mientras salía del lugar acompañado de su abogado.

La policía había abierto la semana pasada una investigación por "corrupción agravada" contra el exdirigente laborista de 75 años.

Los registros fueron posibles tras el levantamiento de su inmunidad el miércoles por parte del Consejo de Europa.

"Jagland desea contribuir a que el caso sea plenamente esclarecido, y la próxima etapa será su comparecencia para ser interrogado ante Økokrim —como él mismo indicó que desea—", señaló su abogado, Anders Brosveet, en un comunicado.

Tras haber asegurado en el pasado que sus vínculos con Epstein eran "un aspecto de una actividad diplomática normal", Jagland reconoció este mes al diario Aftenposten haber cometido "un error de juicio" al mantener esa relación.