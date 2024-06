América Latina y política exterior, ausentes de la campaña electoral británica

Las relaciones con América Latina han estado ausentes en la campaña electoral británica y los expertos apuntan a que, si ganan los laboristas como vaticinan los sondeos, la región estará poco presente en la política exterior del país.

Varios analistas políticos coinciden en que la política exterior en general y las relaciones con Latinoamérica en particular no han existido en las proclamas electoralistas del primer ministro conservador, Rishi Sunak, y el líder laborista, Keir Starmer, debido a que se trata de una campaña dominada por problemas internos, como migración, aumento del coste de vida o mejora del sistema de salud.

El argentino Ezequiel González Ocantos, profesor del departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, piensa que "es una campaña electoral sobre competencia para gobernar y estado de bienestar, no sobre política exterior".

"Ni siquiera temas de política exterior como Brexit o Ucrania son candentes. Con esto quiero decir que si estos dos no están en la agenda de la campaña, menos todavía las relaciones con América Latina", añade.

Las elecciones legislativas del 4 de julio, en las que se elegirán los 650 representantes de la Cámara de los Comunes, podrían suponer el fin de 14 años de gobiernos conservadores, ya que las encuestas dan claros ganadores a los laboristas, incluso con mayoría absoluta.

"No tenemos suficiente información como para suponer que un gobierno laborista sería sustancialmente diferente a uno conservador en cuanto a las relaciones con América Latina", explica el profesor argentino, insistiendo en la escasa atención por la región.

"En general hay poquísimo interés por la región en el Parlamento de Westminster. No hay casi ningún miembro de la Cámara de los Comunes con un interés genuino en el tema. Quedan un par de miembros de la Cámara de los Lores con algún interés, pero no son actores relevantes", añade.

- Potencial de la región -

González Ocantos cree que ese desinterés por América Latina "no es necesariamente una buena noticia para el Reino Unido, ya que hay muchas cuestiones de la nueva geopolítica que harán que la región seguramente se convierta en un escenario relevante".

Uno de las cuestiones que destaca el experto es el potencial de la región para la extracción y exportación de minerales estratégicos en la transición energética.

José Tomás Labarca, profesor chileno del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge, también recalca la falta de interés por Latinoamérica en la formación laborista.

"La región prácticamente no ha sido mencionada en las declaraciones y documentos sobre la política exterior de un eventual gobierno laborista. Si algo destaca es la ausencia de América Latina en las declaraciones y documentos publicados por esta formación", explica.

"Las posibles consecuencias de esta elección para las relaciones políticas y económicas entre el Reino Unido y los países latinoamericanos son inciertas. David Lammy, quien de no haber sorpresas se convertirá en ministro de Relaciones Exteriores de un eventual gobierno laborista, ha sido especialmente ambiguo al respecto", añade Labarca.

-"Más práctico que ideológico" -

Para Mark Garnett, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Lancaster, el laborista Keir Starmer, probable próximo primer ministro "no tiene experiencia en política exterior, pero intentará reconstruir la relación de Reino Unido con Europa".

"El anterior líder laborista, Jeremy Corbyn, estaba mucho más interesado en Latinoamérica. Starmer es mucho menos de izquierdas. Abordará los problemas de una manera más práctica que ideológica", añade.

"Hay pocas posibilidades de que cambie la política británica hacia las Malvinas/Falklands, pero Starmer podría estar dispuesto a mejorar las relaciones con Argentina si esto es posible", concluye.

El brasileño Fabrício Mendes Fialho, investigador de la The London School of Economics and Political Science, coincide en el poco interés por la región en estas elecciones.

"Se trata de una cuestión tan marginal en el contexto actual del Reino Unido que cuesta creer que alguno de los candidatos haya pensado mucho en las relaciones con la región. Incluso después de las elecciones, mi impresión es que América Latina no será un tema relevante a corto plazo", predice.