Antes del balotaje en Chile, Kast descarta las redadas antiinmigrantes

El ultraderechista José Antonio Kast descartó el miércoles que vaya a replicar en Chile las redadas antiimigrantes que se realizan en Estados Unidos, en un debate con la izquierdista Jeannette Jara previo al balotaje presidencial del 14 de diciembre.

En el penúltimo cara a cara antes de la segunda vuelta, los candidatos se enfrentaron en un foro radial por el trato que le darán a la migración irregular, uno de los asuntos dominantes de la campaña junto a la inseguridad.

Kast lidera los sondeos con una intención de voto de 55% a 60%, tras perder la elección del 16 de noviembre frente a Jara, la militante comunista que representa a la coalición de centro-izquierda que apoya el gobierno de Gabriel Boric.

"Nosotros le hemos señalado a los inmigrantes que les quedan 98 días para abandonar el país libremente. Y si no lo hacen, una vez que sean identificados (...) van a ser expulsados", reiteró Kast.

Si vence Kast, de 59 años, Chile tendrá su primer gobierno de ultraderecha desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos.

Kast es un admirador de Pinochet, que falleció en 2006 sin ser condenado jamás por las violaciones de derechos humanos bajo su mando.

- Jara, a la ofensiva -

En Chile viven hoy cerca de 337.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, según datos oficiales.

Una mayoría de electores asocia el incremento de la delincuencia a los migrantes sin papeles.

Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, en los últimos años enfrentó un aumento de los homicidios y los secuestros que disparó la sensación de inseguridad.

Kast indicó que apelará a "todos los recursos disponibles, físicos, tecnológicos, humanos y económicos" para expulsar a los migrantes en situación irregular.

El ultraderechista ha prometido deportaciones masivas de familias, pero este miércoles descartó que la estrategia incluya redadas al estilo de las que realiza el gobierno de Donald Trump.

Kast propone controles estrictos, pero no salir a la búsqueda de indocumentados para deportarlos.

"No estamos hablando (de redadas) del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)", afirmó.

Jara, sin embargo, cuestionó a su rival por emplear la migración con fines electorales y generar con ello "tensiones con otros países".

"En este tema hay que ser responsable", le refutó a Kast.

La izquierdista, de 51 años, esbozó también su plan contra la migración irregular.

Afirmó que no regularizará a ningún migrante sin papeles, y que su propuesta apunta a controlar los ingresos irregulares al país y censar a la población indocumentada para identificar a los que tengan antecedentes penales.

"No sabemos quiénes son. No sabemos si tienen relaciones laborales acá, si tienen antecedentes penales, si tienen relaciones familiares", agregó la candidata.

- Eutanasia y semana laboral -

Kast marcó todavía más distancia con su rechazo a una ley de eutanasia en trámite, y la reducción de la semana laboral que fue aprobada cuando Jara era ministra de Trabajo de Boric.

El líder del Partido Republicano anunció que vetaría la norma que incorpora la muerte asistida, y que respalda la izquierdista.

También dijo que que revisaría la legislación que reduce progresivamente de 45 a 40 horas la semana laboral.

La iniciativa fue aprobada hace dos años y celebrada como uno de los grandes avances del gobierno de Boric, aunque empresarios afirman que ha contribuido a un alza del desempleo. La tasa de paro bordea el 9%.

Jara, entretanto, destacó su liderazgo para sacar adelante la reducción de la jornada laboral y la reforma al sistema de pensiones en un Congreso dividido.

Además cuestionó la capacidad del utraderechista para alcanzar consensos en temas sensibles.

"Estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante", le reprochó a Kast.

Los dos candidatos se verán nuevamente las caras en el último debate televisado el próximo martes, previo al cierre de campaña.