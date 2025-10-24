Aplazado en Turquía un juicio contra periodistas, entre ellos uno de AFP

El juicio contra cuatro periodistas turcos, entre ellos el fotógrafo de AFP Yasin Akgül, detenidos durante las manifestaciones de la oposición en marzo, fue aplazado el viernes hasta el 27 de noviembre por el tribunal penal de Estambul, constató AFP.

Los reporteros detenidos cubrían la ola de protestas desencadenada por la detención del alcalde de Estambul y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu, que sigue detenido.

Los periodistas fueron puestos en libertad tras varios días de detención.

Además del fotógrafo de Agence France Presse, también fueron citados a comparecer el fotógrafo independiente Bulent Kiliç, el reportero del canal Now Haber Ali Onur Tosun y la periodista independiente Zeynep Kuray.

"Soy periodista desde hace quince años, pero nunca me habían detenido en mi casa, al alba, bajo la mirada de mis hijos", declaró Yasin Akgül ante el tribunal.

"Estos periodistas hicieron su trabajo, no hay ningún delito", afirmó su abogado, Kemal Kumkumoglu, ante el tribunal, solicitando la absolución.

Miles de manifestantes y más de una decena de periodistas, así como abogados, fueron detenidos durante estas manifestaciones multitudinarias.

Fueron acusados de violar la ley sobre manifestaciones y reuniones públicas, y en teoría se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión.

"El expediente de acusación contra nuestro fotógrafo [Yasin Akgül], que solo hacía su trabajo cubriendo acontecimientos de interés público, está vacío", declaró Phil Chetwynd, director de Información de AFP, y afirmó que la agencia "espera su absolución total".

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció una "conspiración para encubrir la brutalidad policial" ejercida durante las manifestaciones.